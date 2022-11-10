Das Finale - Wer tanzt gemeinsam in die Zukunft?Jetzt kostenlos streamen
Love is King
Folge 6: Das Finale - Wer tanzt gemeinsam in die Zukunft?
90 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12
Back to Reality: Die royalen Paare lernen sich abseits des Schlosses noch einmal neu kennen - und lieben? Mit ihrer Rückkehr zum letzten königlichen Ball zeigt sich dann: Wessen Verbindung hat auch im Alltag außerhalb des Reiches von "Love is King"-Queen Olivia Jones bestand? Wer schwebt als Traumpaar noch einmal über das höfische Parkett? Und wer entscheidet sich kurzerhand doch lieber für einen Solo-Tanz?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick