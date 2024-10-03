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Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Ein neuer Rekord

sixxStaffel 1Folge 4vom 03.10.2024
Ein neuer Rekord

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Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Folge 4: Ein neuer Rekord

41 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 6

D'Leanne trifft sich mit Tammy, um über ihre Zukunft in der Immobilienkanzlei zu sprechen. Zudem hat die Maklerin einen wichtigen Termin, zu dem sie ihre neue Praktikantin mitnimmt. Auch Gavin verfolgt weiterhin sein Ziel, neuen Mitarbeitern mithilfe verschiedener Trainings viel beizubringen. Zur selben Zeit haben Simon und sein Kunde einen privaten Besichtigungstermin.

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