MacGyver
7 StaffelnAb 12
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MacGyver
Seine Aufgabe: die Erledigung von Sondermissionen im Auftrag der Phoenix Foundation. Sein Name: Angus MacGyver alias Richard Dean Anderson. Seine Methode: geniale Einfälle, Fantasie - und auch des öfteren eine Prise Glück. MacGyver nutzt also nicht Gewalt, sondern vielmehr Intelligenz und Geschicklichkeit, um gegen die Verbrecher dieser Welt vorzugehen.
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