Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Marvin Undercover

Folge 6

JoynStaffel 1Folge 6
Folge 6

Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Marvin Undercover

Folge 6: Folge 6

24 Min.Ab 6

Das große Finale bei „Marvin Undercover“: Wochenlang hat Marvin Wildhage die Welt der Influencer mit seinem Fake-Film „A Hole“ aufgemischt. Und sich damit nicht nur Freunde, sondern auch Feinde gemacht. Nicht nur einmal wurde unserem Detektiv mit einem Anwaltsschreiben gedroht. Dem gehen wir nach: Marvins Anwalt Sven ist zu Gast. Er klärt die Fragen, die alle beschäftigen: Welche rechtlichen Konsequenzen könnten Marvin – aber möglicherweise auch den Influencern blühen, die auf den Prank hereingefallen sind und einen Film beworben haben, den es gar nicht gibt?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Marvin Undercover
Joyn
Marvin Undercover

Marvin Undercover

Alle 1 Staffeln und Folgen