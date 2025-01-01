Mask Off
Mask Off
Echt oder fake? Wohl kaum einer kann das so gut beurteilen wie Influencer mit ihrer Social-Media-Expertise. Doch erkennen sie auch beispielsweise Ex-Kriminelle oder Sexworker?
Mask OFF: Wer steckt hinter der Maske?
Was ist fake und was ist echt? Das neue Joyn Original Mask OFF lädt bekannte Influencer*innen wie YouTuber Rezo und Sex-Bloggerin Nicolette ins Studio ein, um die mysteriöse Vergangenheit einiger Kandidat*innen zu enthüllen. Die Social Media Stars müssen dabei ihre Menschenkenntnisse aufpolieren und hinter die äußere Fassade einer Gruppe unbekannter Personen blicken: Wer hat eine kriminelle Vergangenheit? Wer hat mit wem geschlafen? Maske ab!
#NOFILTER: Keine Geheimnisse
Bevor sie mit ihrer Ermittlung beginnen dürfen, müssen die Influencer*innen zunächst ihre eigene Maske abnehmen und eine Reihe sehr persönlicher Fragen beantworten. Hat Rezo selbst eine kriminelle Vergangenheit und wie schaut es mit Nicolettes aktuellen Beziehungsstatus aus? Erst danach dürfen die Social Media Fachleute die Kandidat*innen treffen.
In der Kennenlernrunde zählt der erste Eindruck: Wie wirken die Auserwählten auf die Influencer*innen und wie passen sie zueinander? Rein oberflächlich können die Fachleute erste Schlüsse ziehen, doch oft trügt der Schein. Schließlich geht es weiter mit einer witzigen Q&A-Runde, in der die Kandidat*innen persönliche Fragen über ihren Charakter und ihre Vergangenheit beantworten müssen. Hier verschaffen sich die Stars einen Eindruck, der über die Oberflächlichkeit und die bekannten Klischees hinausgeht.
#LETSPLAY: Der Beweis
In der dritten und letzten Runde des Experiments wird gespielt. Dabei müssen etwa Nicolettes Kandidat*innen mit intensivem Körperkontakt von ihrer sexuellen Anziehung zueinander überzeugen, während Rezos Gruppe zum Beispiel ihre Skills mit Waffen zeigt. Am Ende trifft alle Influencer*innen eine finale Entscheidung und fällt ein Urteil. Wie viele Kandidat*innen wurden richtig erraten? Endgültig lassen alle ihre Maske fallen und zeigen vor der Kamera, wer sie wirklich sind.
Mask OFF schafft es mit witzigen Sprüchen der Influencer*innen und interessanten Charakteren das Publikum zu unterhalten, doch gleichzeitig thematisiert die Show auch Probleme wie Gender-Stereotype oder kulturelle Vorurteile. Darüber hinaus müssen die Influencer*innen über den wahren Charakter der Personen entscheiden, bevor sie ihr finales Urteil fällen. Beim Showdown zeigt sich dabei immer wieder, dass nichts so ist, wie es scheint.
