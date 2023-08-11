Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 1: Boss mit 16
41 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 6
Der frisch gebackene Single Josh Flagg hat jetzt mehr Zeit und unterstützt eine 16-Jährige mit einem Budget von acht Millionen Dollar beim Hauskauf. Die Suche gestaltet sich jedoch nicht so einfach, da die junge Frau sehr hohe Ansprüche hat. Währenddessen versuchen James und David einen großen Auftrag zu ergattern. Ein Anwesen soll für 45 Millionen Dollar verkauft werden und die Briten wollen den Kauf abwickeln. Doch plötzlich stellt sich ihnen ein Konkurrent in den Weg.
