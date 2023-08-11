Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn Plus
sixxStaffel 9Folge 1vom 11.08.2023
Folge 1: Boss mit 16

41 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 6

Der frisch gebackene Single Josh Flagg hat jetzt mehr Zeit und unterstützt eine 16-Jährige mit einem Budget von acht Millionen Dollar beim Hauskauf. Die Suche gestaltet sich jedoch nicht so einfach, da die junge Frau sehr hohe Ansprüche hat. Währenddessen versuchen James und David einen großen Auftrag zu ergattern. Ein Anwesen soll für 45 Millionen Dollar verkauft werden und die Briten wollen den Kauf abwickeln. Doch plötzlich stellt sich ihnen ein Konkurrent in den Weg.

Alle Staffeln im Überblick

sixx
Alle 5 Staffeln und Folgen