Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Falsches Spiel

sixxStaffel 9Folge 11vom 08.09.2023
Falsches Spiel

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 11: Falsches Spiel

40 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 6

Josh Flagg hat ernste Absichten mit seinem Freund Bobby - er will ihm in Paris einen Heiratsantrag machen. Währenddessen arbeiten Madison und die Briten gemeinsam an einem Verkauf. Doch richtige Zusammenarbeit sieht anders aus: Die Makler führen getrennt voneinander Besichtigungen durch, was allerdings keinen Erfolg bringt. Letztendlich treffen sich die drei, um eine kluge Verkaufsstrategie zu entwickeln.

