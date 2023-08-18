Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 4: Zurück auf dem Markt
42 Min.Folge vom 18.08.2023Ab 6
Josh Flagg trifft sich mit einem potenziellen Kunden. Die Immobilie, die er verkaufen möchte, stammt aus den 1920er Jahren und soll nicht modernisiert oder abgerissen werden. Flagg hat einige Vorschläge, wie man das Anwesen für die Besichtigungen verschönern könnte. Zur selben Zeit hat Josh Altman viel zu tun. Die Arbeit, die Hochzeitsvorbereitungen und der Bau eines Hauses rauben dem Makler seine ganze Energie. Wie kommt er mit dem Druck zurecht?
