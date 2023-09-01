Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 9: Cape Cod in Hollywood
40 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 6
Ein Hauseigentümer versucht nun seit zwei Monaten sein Anwesen zu verkaufen, doch leider ohne Erfolg. Nun wendet er sich an die Immobilien-Experten David und James und hofft, dass die beiden einen passenden Käufer finden werden. Das Duo entdeckt bei der Besichtigung einen großen Problempunkt: Zwei große Baustellen sind vom Balkon aus zu sehen. Diese schrecken die potenzielle Kundschaft ab. Die beiden überlegen sich für den Verkauf eine kluge Strategie.
