Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Cape Cod in Hollywood

sixxStaffel 9Folge 9vom 01.09.2023
Joyn Plus
Cape Cod in Hollywood

Cape Cod in HollywoodJetzt ohne Werbung streamen

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 9: Cape Cod in Hollywood

40 Min.Folge vom 01.09.2023Ab 6

Ein Hauseigentümer versucht nun seit zwei Monaten sein Anwesen zu verkaufen, doch leider ohne Erfolg. Nun wendet er sich an die Immobilien-Experten David und James und hofft, dass die beiden einen passenden Käufer finden werden. Das Duo entdeckt bei der Besichtigung einen großen Problempunkt: Zwei große Baustellen sind vom Balkon aus zu sehen. Diese schrecken die potenzielle Kundschaft ab. Die beiden überlegen sich für den Verkauf eine kluge Strategie.

Alle Staffeln im Überblick

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Alle 5 Staffeln und Folgen