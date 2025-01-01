Mit Menschen kommen Küchen
1 StaffelAb 6
Mit den Menschen, die zuwandern, halten auch neue Esskulturen Einzug in der Schweiz. Neue Gerichte. Neue Zutaten. Neue Zubereitungsarten und Kochstile. In der Sendung "Mit Menschen kommen Küchen" geht es um diese kulinarische Vielfalt. Wir treffen auf Zuwanderer, die hier in der Schweiz erfolgreich Lokale mit ihrer Herkunftsküche betreiben und wir erfahren, wie es ihnen gelungen ist, sich in die hiesigen Herzen zu kochen.