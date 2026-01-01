Molly Monster - die kleine Monsterin
1 StaffelAb 0
Ed Sieger’s Molly Monster ist eine Animationsserie über Molly, ein fröhliches kleines Monster, das mit ihren Eltern und ihrem besten Freund Edison, einem mechanischen Spielzeug, in Monsterland lebt. Ihre Eltern und alle anderen Monster lieben sie bedingungslos, während Molly spielt und herausfindet, was es bedeutet, ein richtiges Monster in dieser Welt zu sein. Ihre Einstellung ist nicht immer ganz monsterhaft – aber das stört niemanden, denn alle wissen, dass sie irgendwann erwachsen wird. Vielleicht auch nicht – und das ist völlig in Ordnung. Wer genau hinschaut, kann dabei vielleicht sogar etwas über sich selbst lernen.