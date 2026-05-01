Die Identitätskrise der Menschen in der 2. Hälfte des 20. JahrhundertsJetzt ohne Werbung streamen
Monty Python's Flying Circus
Folge 5: Die Identitätskrise der Menschen in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
29 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Der Comedy-Klassiker mit John Cleese, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle, Graham Chapman und Terry Gilliam - rabenschwarz und very british. Die Komiker beherrschen sowohl albernen Slapstick als auch schlaue Satire - verpackt in kurzen Sketchen und Animationen.
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