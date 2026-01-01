MTV Cribs
1 StaffelAb 12
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MTV Cribs
Rapper, Schauspieler und Sportlegenden öffnen die Pforten zu ihren Villen und Traumhäusern. Kinosaal, Pool und das eigene Fitnessstudio gehören hier zur Standardausstattung. "MTV Cribs" liefert den direkten Draht ins Luxusleben der Reichen und Schönen.
Genre:Haus und Garten, Interview, Heimwerken
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18: Paramount Pictures International Ltd.
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