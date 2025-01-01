Navy CIS
Folge 14: Lucy und Phineas
40 Min.Ab 12
Das NCIS-Team ist hinter einem gestohlenen Laptop her, der einem ermordeten Navy-Offizier entwendet wurde. Die Spuren führen zu Micki und George Kaydar, die nach einem schweren Unfall im Krankenhaus liegen. Das Paar kümmert sich um den kleinen Phineas, der mit Gibbs befreundet ist. Doch wo ist der Junge? Gibbs macht sich sofort auf die Suche ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
