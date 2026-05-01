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New York Homicide

Verbrechen aus Hass

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10vom 11.05.2026
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New York Homicide

Folge 10: Verbrechen aus Hass

39 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Der brutale Mord an Julio Rivera erschüttert die homosexuelle Gemeinschaft in Queens. Der 29-Jährige wird auf einem Schulhof mit einem Klauenhammer und einer Rohrzange angegriffen und erstochen. Während die Polizei zunächst von einem Drogendeal ausgeht, sind seine Freunde überzeugt, dass es sich um ein Hassverbrechen handelt. Julios Partner Alan Sack und der Aktivist Matt Foreman organisieren Proteste und üben massiven Druck auf die Behörden aus.

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