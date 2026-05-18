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New York Homicide

Teuflischer Mord in Spanish Harlem

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 11vom 18.05.2026
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New York Homicide

Folge 11: Teuflischer Mord in Spanish Harlem

40 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Der beliebte 34-jährige Jason Adams wurde im Jahr 1998 brutal in seiner Wohnung in Spanish Harlem ermordet. Der Hausmeister und Vorzeige-Nachbar hatte über 50 Messerstiche erlitten. Die Ermittler finden weder Fingerabdrücke noch DNA-Spuren am Tatort. Hunderte Fotos aus Jasons Wohnung führen zu zwei mysteriösen Männern, die niemand aus der Nachbarschaft kennt. Nach wochenlangen Ermittlungen identifiziert Detective Wagner die Verdächtigen.

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