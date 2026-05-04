New York Homicide
Folge 7: Tanz in den Tod
39 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Nikki und Brittany wollen im Showbusiness Fuß fassen und arbeiten nebenbei als Tänzerinnen am Times Square. Doch ihr Abenteuer endet brutal: Beide werden in ihrer gemeinsamen Wohnung ermordet aufgefunden. Die Ermittler stoßen auf eine komplexe Spur aus Telefonaten, DNA-Spuren und verdächtigen Personen. Ein mysteriöser Anruf und eine handgeschriebene Wegbeschreibung führen schließlich zu zwei Männern.
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