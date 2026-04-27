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New York Homicide

Ein Mörder mit Charme

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 8vom 04.05.2026
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New York Homicide

Folge 8: Ein Mörder mit Charme

38 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Der beliebte Oberkellner Roger Brooks wird in seiner New Yorker Wohnung erstochen aufgefunden. Der 58-Jährige arbeitete im renommierten Restaurant Barbetta. Die Ermittler stoßen auf Hinweise, die zu einem jungen Mann führen, der mit gestohlenen Kreditkarten einkaufen geht und mehrere Identitäten nutzt. Dabei stellt sich heraus, dass er offenbar von dem Serienmörder Andrew Cunanan besessen ist und bereits zuvor einen ähnlichen Mord begangen hat.

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