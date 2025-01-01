Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 137: Krass, Alter!
22 Min.Ab 12
Auf einer Schulparty wird Kati Trisch unter Drogen und nur mit einem Slip bekleidet auf dem Bett ihres Lehrers gefunden. In ihrer Hand ein Dildo, auf ihrer Stirn der Satz "Nimm mich hart". Die Kommissare beginnen mit den ersten Befragungen und merken schnell, dass es sich dabei um weitaus mehr als nur einen bösen Schülerstreich handelt.
