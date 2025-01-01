Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: Der Informant
22 Min.Ab 12
Als der Bordellangestellte Moritz Kaiser in einer Telefonzelle erschossen wird, herrscht in der Wache Großalarm. Denn Kaiser war Informant der Polizei und war anscheinend kurz vor seinem Tod im Begriff, die Kommissarin Conny Niedrig anzurufen. Wurde er dabei enttarnt oder steckt ein Bandenkrieg im Rotlichtmilieu dahinter?
