SAT.1Staffel 1Folge 4vom 26.07.2021
Bei Jasmin ist es so weit, die Zwillinge kommen zur Welt. Kann sie natürlich gebären, so wie sie sich das gewünscht hat? Das wochenlange Warten und Liegen hat ein Ende: Stefanie darf sich wieder normal bewegen - und bekommt auch gleich erste Wehen. Nach einer emotionalen Achterbahnfahrt erfährt Vivi endlich, ob sie schwanger ist.

