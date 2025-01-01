Die perfekte Trennung von Hobby und AlltagJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 8: Die perfekte Trennung von Hobby und Alltag
23 Min.Ab 12
Die 39-jährige Neele hat eine große Leidenschaft: das Nähen. Ihr Hobby sorgt jedoch auch für jede Menge Chaos und nimmt immer mehr Platz in der Wohnung ein. Gemeinsam mit Isabella möchte sich Neele nun einen eigenen Rückzugsort schaffen, der sie vom stressigen Alltag ablenkt. Doch zunächst müssen die beiden Frauen sich um Neeles große Ansammlung verschiedener Stoffe kümmern.
