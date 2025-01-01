Pantheon
Folge 3: Reign of Winter
40 Min.Ab 12
Maddie steht in Kontakt zu Caspian. Der Schüler hat ein enormes technologisches Verständnis. Was er nicht ahnt: Seine gesamte Existenz basiert auf einer Lüge. Caspians Eltern sind Mitarbeiter des Tech-Giganten Logorhythms, die ihre Rolle der zerrütteten Familie lediglich spielen. David ist derweil als Uploaded Intelligence wieder Teil von Maddies Leben. Was den Teenager überglücklich macht, beunruhigt dessen Mutter Ellen allerdings. Sie weigert sich, mit David zu sprechen.
