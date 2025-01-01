Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Pantheon

Reign of Winter

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Reign of Winter

Reign of WinterJetzt ohne Werbung streamen

Pantheon

Folge 3: Reign of Winter

40 Min.Ab 12

Maddie steht in Kontakt zu Caspian. Der Schüler hat ein enormes technologisches Verständnis. Was er nicht ahnt: Seine gesamte Existenz basiert auf einer Lüge. Caspians Eltern sind Mitarbeiter des Tech-Giganten Logorhythms, die ihre Rolle der zerrütteten Familie lediglich spielen. David ist derweil als Uploaded Intelligence wieder Teil von Maddies Leben. Was den Teenager überglücklich macht, beunruhigt dessen Mutter Ellen allerdings. Sie weigert sich, mit David zu sprechen.

Alle Staffeln im Überblick

Pantheon
ProSieben FUN
Pantheon

Pantheon

Alle 2 Staffeln und Folgen