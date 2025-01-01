Pantheon
Folge 5: Zero Daze
38 Min.Ab 12
Laurie Lowell stellt einen Fehler in ihrem Code fest: Je mehr Rechenleistung sie aufbringen muss, desto schneller schreitet der Verfall ihres Geistes voran. Maddies Vater ist ebenfalls von dem Problem betroffen. Mithilfe von Lauries Ehemann bauen Maddie und Ellen ein modernes Rechenzentrum in ihrem Keller auf, um die beiden Uploaded Intelligences zu retten. Caspian enttarnt derweil seine Mutter als Mitarbeiterin von Logorhythms und erfährt, wer er wirklich ist.
