Pepper McMasters Single-SeminarJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 3: Pepper McMasters Single-Seminar
28 Min.Ab 12
Die "Party Down"-Crew richtet eine Single-Party aus. Während sich die Kollegen schon darauf freuen, selbst neue Kontakte zu knüpfen, erinnert Ron sein Team an ihre Verpflichtungen. Seine Befürchtungen stellen sich allerdings schnell als unbegründet heraus, denn die Feier ist eher ein Seminar für Senioren.
Alle Staffeln im Überblick
Party Down
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren