Party Down

Brandix Betriebsausflug

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7
Folge 7: Brandix Betriebsausflug

26 Min.Ab 16

Ron hat alle Hände voll zu tun, um sein Team zu motivieren. Jeder einzelne beschäftigt sich mit seinen eigenen Themen, anstatt den nächsten Auftrag vorzubereiten. Die "Party Down"-Crew muss nämlich das Catering für den Betriebsausflug einer Firma stellen. Ein bekannter Sportler tritt bei der Veranstaltung als Redner auf und versteht sich etwas zu gut mit Casey - zumindest ist Henry dieser Ansicht.

Alle Staffeln im Überblick

