20. Jahrgangstreffen der James Rolf High School

ProSieben FUN, Staffel 1, Folge 9
Folge 9: 20. Jahrgangstreffen der James Rolf High School

27 Min., Ab 12

Die "Party Down"-Crew richtet das Catering für das 20. Klassentreffen der James Rolf High School aus. Ron ist bei dieser Veranstaltung zum ersten Mal Angestellter und Gast zugleich. Das setzt den Teamleiter extrem unter Druck - und ein altes Laster kommt wieder zum Vorschein. Henry trifft derweil einen Entschluss, der Casey gar nicht gefällt.

