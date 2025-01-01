Party Down
Folge 10: Constance Carmells Hochzeit
28 Min.Ab 6
Constance engagiert ihre einstigen Catering-Kollegen, um ihre Hochzeit auszurichten. Sie will einen Mann heiraten, den sie erst seit zwei Monaten kennt. Casey sorgt sich um ihre Freundin und möchte sie vor einer übereilten Entscheidung warnen. Ron hat sich in die Tochter seines Chefs verliebt. Er hofft, dass sie ihren Mann für ihn verlässt, doch er erhält eine schmerzhafte Abfuhr.
Alle Staffeln im Überblick
Party Down
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren