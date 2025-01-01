Zum Inhalt springenBarrierefrei
Party Down

ProSieben FUNStaffel 2Folge 10
Party Down

Folge 10: Constance Carmells Hochzeit

28 Min.Ab 6

Constance engagiert ihre einstigen Catering-Kollegen, um ihre Hochzeit auszurichten. Sie will einen Mann heiraten, den sie erst seit zwei Monaten kennt. Casey sorgt sich um ihre Freundin und möchte sie vor einer übereilten Entscheidung warnen. Ron hat sich in die Tochter seines Chefs verliebt. Er hofft, dass sie ihren Mann für ihn verlässt, doch er erhält eine schmerzhafte Abfuhr.

