ProSieben FUNStaffel 2Folge 7
28 Min.Ab 12

Das Firmen-Picknick des Catering-Unternehmens "Party Down" steht an. Während es für die meisten Mitarbeiter eine langweilige Pflichtveranstaltung ist, will Ron die Chance nutzen, um bei der Firmenspitze einen guten Eindruck zu machen. Schließlich hat er erfahren, dass ein Betriebsleiterposten freigeworden ist - und er ist seiner Meinung nach genau der Richtige für den Job.

ProSieben FUN
