Party Down
Folge 9: Cole Landrys Draft-Tag-Party
26 Min.Ab 12
Ron macht sich Gedanken über eine ganz spezielle Körperfunktion und sucht Rat bei Henry. Zudem ist er aufgeregt, weil Vertreter eines TV-Senders bei ihrem neuesten Auftrag anwesend sein werden. Seine Crew arbeitet für einen Footballspieler, dem eine große Karriere vorausgesagt wird. Ron hofft, sich im Fernsehen von seiner besten Seite präsentieren zu können.
Party Down
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
