Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Party Down

Jack Bottys Post-Pandemie Überraschungsparty

ProSieben FUNStaffel 3Folge 2
Joyn Plus
Jack Bottys Post-Pandemie Überraschungsparty

Jack Bottys Post-Pandemie ÜberraschungspartyJetzt ohne Werbung streamen

Party Down

Folge 2: Jack Bottys Post-Pandemie Überraschungsparty

31 Min.Ab 12

Die Pandemie hat Ron und seine Catering-Firma in eine tiefe Krise gestürzt. Nach über einem Jahr ohne Aufträge soll "Party Down" nun eine Feier für den Schauspieler Jack Botty veranstalten. Nach seinem gescheiterten Ausflug in die Filmwelt Hollywoods ist auch Kyle wieder Teil des Teams. Henry ist ebenfalls zurück. Er lässt sich von seiner Frau scheiden und braucht einen Zweitjob, um über die Runden zu kommen.

Alle Staffeln im Überblick

Party Down
ProSieben FUN
Party Down

Party Down

Alle 3 Staffeln und Folgen