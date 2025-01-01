Jack Bottys Post-Pandemie ÜberraschungspartyJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 2: Jack Bottys Post-Pandemie Überraschungsparty
31 Min.Ab 12
Die Pandemie hat Ron und seine Catering-Firma in eine tiefe Krise gestürzt. Nach über einem Jahr ohne Aufträge soll "Party Down" nun eine Feier für den Schauspieler Jack Botty veranstalten. Nach seinem gescheiterten Ausflug in die Filmwelt Hollywoods ist auch Kyle wieder Teil des Teams. Henry ist ebenfalls zurück. Er lässt sich von seiner Frau scheiden und braucht einen Zweitjob, um über die Runden zu kommen.
