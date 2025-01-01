Party Down
Folge 4: KSGY-95 Luau der Preisträger
31 Min.Ab 12
Bei einem Radio-Event stellt das Team von "Party Down" die Verpflegung. Um vor der Veranstaltung etwas zu entspannen, nimmt die Crew gemeinsam mit Henrys Freundin Evie bewusstseinserweiternde Pilze. Während Kyle und Henry unter dem Einfluss der Substanz entspannt wirken, leidet Roman unter Verfolgungswahn. Rons neue Köchin arbeitet unterdessen etwas zu experimentell.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
