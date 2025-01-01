Sepulveda Basin High School Frühlingstheater EröffnungsabendJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 6: Sepulveda Basin High School Frühlingstheater Eröffnungsabend
32 Min.Ab 12
Das Theaterstück, das Henry gemeinsam mit seinen Schülern auf die Beine gestellt hat, feiert Premiere. Das nimmt Evie zum Anlass, um ihren Freund mit einer Party zu überraschen. Seine Catering-Kollegen übernehmen die Bewirtung - bis der etwas zu akkurate Konrektor die Feierlichkeiten jäh beendet. Also verlagern die Gäste die Feier kurzerhand in die Bücherei der Schule.
Party Down
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
