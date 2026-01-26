Patience
Folge 1: Die Archivarin
47 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
DI Bea Metcalfe steht vor einem verstörenden Rätsel: Ein Psychiater hebt eine hohe Summe Geld ab, wirft es in den Müll und übergießt sich anschließend mit Benzin. Bei ihren Recherchen stößt sie schon bald auf zwei ähnliche Todesfälle. Bei allen Opfern handelte es sich um Psychiater, alle starben an einem Freitag, dem Vierten. Gemeinsam mit der autistischen Archivarin Patience stößt Bea auf ein Netz aus Lügen - bis Patience selbst ins Zentrum des Verdachts rückt.
Alle Staffeln im Überblick
Patience
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Beta Film GmbH
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