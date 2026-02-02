Patience
Folge 3: Forschergeist
48 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Im Paläontologischen Museum wird die Forscherin Emily Barret tot aufgefunden. Während Bea gemeinsam mit ihrem Team in dem Fall ermittelt, treten nach und nach widersprüchliche Spuren ans Licht: Der Museumsleiter reagiert seltsam zögerlich auf das Ableben seiner Kollegin, alte Vorwürfe um Fossilienhandel kehren zurück und Überwachungsbilder zeigen Emily benommen in der Nacht vor ihrem Tod. Welches Geheimnis verbirgt sich wohl hinter all diesen Indizien?
Alle Staffeln im Überblick
Patience
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Beta Film GmbH
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