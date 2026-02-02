Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Patience

Forschergeist

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 02.02.2026
Joyn+
Forschergeist

ForschergeistJetzt ohne Werbung streamen

Patience

Folge 3: Forschergeist

48 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Im Paläontologischen Museum wird die Forscherin Emily Barret tot aufgefunden. Während Bea gemeinsam mit ihrem Team in dem Fall ermittelt, treten nach und nach widersprüchliche Spuren ans Licht: Der Museumsleiter reagiert seltsam zögerlich auf das Ableben seiner Kollegin, alte Vorwürfe um Fossilienhandel kehren zurück und Überwachungsbilder zeigen Emily benommen in der Nacht vor ihrem Tod. Welches Geheimnis verbirgt sich wohl hinter all diesen Indizien?

Alle Staffeln im Überblick

Patience
SAT.1 emotions
Patience

Patience

Alle 1 Staffeln und Folgen