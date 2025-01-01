Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Paula kommt - Auf der Suche nach den Sextrends

sixxStaffel 1Folge 3
Paula kommt - Auf der Suche nach den Sextrends

Paula kommt - Auf der Suche nach den SextrendsJetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Folge 3: Paula kommt - Auf der Suche nach den Sextrends

87 Min.Ab 16

Paula Lambert reist durchs ganze Land, um den wichtigsten Fragen in Sachen Liebe, Lust und Leidenschaft auf den Grund zu gehen. Dabei spricht sie mit echten Sexpert:innen und nimmt spannende Mythen rund um Erotik und sexuelle Lust unter die Lupe. Außerdem lüftet Paula das ein oder andere Sex-Geheimnis und beleuchtet die aktuellen Sex-Trends.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Auf der Suche nach ...
sixx
Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Paula kommt - Auf der Suche nach ...

Alle 1 Staffeln und Folgen