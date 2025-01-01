Paula kommt - Der LIVE Talk
1 Staffel
Ab 12
Sex-und Beziehungsexpertin Paula Lambert beantwortet live die Fragen der Zuschauer rund um Themen wie Liebe, Lust und Zweisamkeit. Egal ob übers Telefon, per Skype oder via Instagram und Facebook - Paula steht Rede und Antwort. Außerdem begrüßt sie interessante Gäste in ihrem Wohnzimmer-Studio und spricht mit ihnen über persönliche Erfahrungen und Lösungsstrategien in Sachen Liebeskummer, Sexflaute oder Patchwork-Family.