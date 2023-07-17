Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 13Folge 6vom 17.07.2023

Selbstliebe
Sich selbst zu lieben und die eigenen Makel zu akzeptieren, ist für viele Frauen eine echte Herausforderung. Paula hat drei echte Powerfrauen zu Gast, die sich mit dem Thema bestens auskennen. Die Frauen offenbaren ihre Wege zur Selbstliebe und zelebrieren gemeinsam die eigene Weiblichkeit und Sexyness.

