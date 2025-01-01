Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 4
34 Min.Ab 12

Paulas heutige Gäste sind David und Lisa - beide sitzen im Rollstuhl und haben als gelähmtes Paar ein erfüllendes Sexleben. Ihre Orgasmen entstehen auf andere Art und Weise, sind aber nicht weniger intensiv. Die beiden sind seit drei Jahren ein Paar und räumen in der Sendung mit dem Vorurteil auf, dass Rollstuhlfahrer keinen Sex haben.

