Aus Freundschaft wurde Liebe

sixxStaffel 9Folge 8
33 Min.Ab 12

Anna und Jaqueline sind jahrelang beste Freundinnen, bis sie schließlich Gefühle füreinander entwickeln. Besonders für Jaqueline war diese Situation äußerst ungewohnt, denn sie war bis dato noch mit einem Mann zusammen. Trotzdem wagen die beiden einen großen Schritt und führen seitdem eine lesbische Beziehung. Heute berichten sie von ihrem ersten Kuss und ihren aufregenden sexuellen Erfahrungen.

sixx
