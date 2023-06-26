Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 13Folge 3vom 26.06.2023
44 Min.Folge vom 26.06.2023Ab 12

Paula Lambert spricht mit Müttern und auch einem Vater offen über Sex, Lust und Leidenschaft - nach der Geburt und im Leben mit Kindern. Und wie sieht es eigentlich mit Sex während der Schwangerschaft aus? Paulas Gäste erzählen von ihrem Sexleben, ihrer Liebe und Partnerschaft als Mutter bzw. Eltern. Sie tauschen sich über Sexflauten, Anpassungsschwierigkeiten und Lösungen aus. Dabei gibt es viele Tipps und Anregungen.

