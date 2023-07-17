Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 6: Selbstliebe
45 Min.Folge vom 17.07.2023Ab 12
Sich selbst zu lieben und die eigenen Makel zu akzeptieren, ist für viele Frauen eine echte Herausforderung. Paula hat drei echte Powerfrauen zu Gast, die sich mit dem Thema bestens auskennen. Die Frauen offenbaren ihre Wege zur Selbstliebe und zelebrieren gemeinsam die eigene Weiblichkeit und Sexyness.
