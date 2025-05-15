Percy Stuart
Folge 4: Exportgeschäfte
25 Min.Ab 12
Percy Stuart wird auf einen Mädchenhändler, der in vielen Großstädten Europas tätig ist und den die Polizei bisher nicht fassen konnte, angesetzt. Percy hat für die Lösung dieser Aufgabe eine glänzende Idee, und sein ständiger Begleiter, der vom Club ernannte neutrale Beobachter, Mr. Prewster, ist ebenso überzeugt wie er, dass sie zu einem Erfolg führen kann. Bei der Ausführung stoßen sie allerdings auf zahlreiche Komplikationen.
