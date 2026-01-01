Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Im Westen Kanadas sind zwei Familienunternehmen groß im Geschäft: Donny Kleinfelder und Dave Schwandt konkurrieren im "Hotshotting". Dabei bieten sie ihren Kunden Warentransporte in die abgelegensten und gefährlichsten Gebiete des Landes an. Verwahrloste Straßen und vergessene Wege führen ihre abgehärteten Lieferanten in ihren Trucks und Lkws ans Ziel, wobei die Gefahr ihnen stets im Nacken sitzt.