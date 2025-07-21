Im Visier der Polizei-KamerasJetzt kostenlos streamen
Police Force - Englands Straßen-Cops
Folge 8: Im Visier der Polizei-Kameras
43 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 12
Diese spannende Dokumentation begleitet Englands Verkehrspolizisten hautnah bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, mit welchen Härtefällen die Beamten konfrontiert werden: Ob Diebstahl, Drogen oder extreme Geschwindigkeitsbegrenzungen - sie wissen nie, was als Nächstes auf sie zukommt.
