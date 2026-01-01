Poochini
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Poochini
Der Schoßhund Poochini kommt zur Familie White, weil seine alte Besitzerin gestorben ist. Verwöhnt wie ein kleiner Lord hat Poochini allerdings seine Hundeinstinkte vergessen und fühlt sich ständig missverstanden. Zudem sind die spleenigen Whites furchtbar anstrengend. Nachdem sich Poochini an seine Hundehütte, die Jagd und das Stöckchen holen gewöhnt hat, findet er langsam auch den ”Hund in sich” wieder und erkennt die Vorteile seines neuen Daseins.