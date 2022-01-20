Tara-Tierhilfe: Stippvisite bei geretteten NutztierenJetzt kostenlos streamen
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 3: Tara-Tierhilfe: Stippvisite bei geretteten Nutztieren
45 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 6
Bei Dr. Dreesen in der Praxis steht die Kastration eines Kaninchens auf dem Plan - für den Doc Routine, doch für den kleinen Theo ein unangenehmer Eingriff. Bei Australian Shepherd Hündin Hummel wird ein Schatten auf dem Röntgenbild entdeckt, der ein Hinweis auf Knochenkrebs sein könnte. Außerdem geht es für Herbert zur Tara-Tierhilfe, wo gerettete Nutztiere ein artgerechtes Zuhause finden. So auch Esel Trolle, der unter starkem Parasitenbefall leidet.
