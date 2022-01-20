Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 3vom 20.01.2022
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

45 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 6

Bei Dr. Dreesen in der Praxis steht die Kastration eines Kaninchens auf dem Plan - für den Doc Routine, doch für den kleinen Theo ein unangenehmer Eingriff. Bei Australian Shepherd Hündin Hummel wird ein Schatten auf dem Röntgenbild entdeckt, der ein Hinweis auf Knochenkrebs sein könnte. Außerdem geht es für Herbert zur Tara-Tierhilfe, wo gerettete Nutztiere ein artgerechtes Zuhause finden. So auch Esel Trolle, der unter starkem Parasitenbefall leidet.

