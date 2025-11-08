Schönheit um jeden PreisJetzt kostenlos streamen
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Folge 6: Schönheit um jeden Preis
46 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 16
Olivia trifft Menschen, die über hunderttausend Pfund für Schönheitsoperationen ausgegeben haben, um herauszufinden, wann aus einem Wunsch Besessenheit wird. Sie lernt Cindy kennen, die sich seit über 40 Jahren regelmäßig unters Messer legt, und Alicia, die über 250.000 Pfund investiert hat, um eine perfekte Sexpuppe zu werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick