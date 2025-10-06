Promi Big Brother - Die Late Night Show
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Ihnen entgeht nichts: Das Dreamteam Jochen Bendel und Melissa Khalaj nimmt die Aktivitäten der Promis im Haus unter die Lupe und analysiert das Ganze garantiert subjektiv.
„Promi Big Brother - Die Late Night Show“ liefert dir exklusive Analysen zum Geschehen im Haus. Du willst die Sendung online schauen? Joyn zeigt dir die beliebte Reality-Talkshow im Stream. Hier findest du alle ganzen Folgen der Sendung - jederzeit und überall.
„Promi Big Brother - Die Late Night Show“ ist die offizielle Begleitsendung zur Hauptshow von „Promi Big Brother“ und eine unverzichtbare Ergänzung. Das Talkformat startet direkt im Anschluss an die Live-Sendung in SAT.1 und auf Joyn.
Das Moderatoren-Duo Jochen Bendel und Melissa Khalaj analysiert die Promis und ihre Aktionen des Tages im Haus und liefert exklusive Einblicke und Kommentare. Dabei wird über Strategien, Lästereien und Beziehungsdramen der Promis diskutiert. Sie laden außerdem ehemalige Bewohner:innen und Prominente als Gäste ein. Für Fans also ein absolutes Muss. Du findest die Sendung mit allen Highlights und ganzen Folgen kostenlos auf Joyn. Starte jetzt den Stream!
Ganze Folgen und Wiederholung im Stream: So siehst du alle Staffeln von „Promi Big Brother - Die Late Night Show“ seit 2014
Hast du eine Episode verpasst oder suchst du alte Highlights? Joyn bietet dir das komplette Archiv von „Promi Big Brother - Die Late Night Show“ kostenlos. Das bedeutet: Joyn zeigt dir alle Staffeln der Late Night Show seit 2014. Erlebe alle großen Momente erneut - oder genieße die aktuelle Staffel flexibel, wann du willst und wo du willst.
Keine Folge der 11. Staffel von „Promi Big Brother - Die Late Night Show“ verpassen: Das sind die Sendetermine 2025
„Promi Big Brother - Die Late Night Show“ greift die spannendsten Ereignisse des Tages auf und läuft direkt im Anschluss an „Promi Big Brother“ - sowohl in SAT.1 als auch im Livestream auf Joyn. Wichtig: Die Startzeit kann variieren, da die Show immer erst nach dem Ende der Live-Sendung beginnt und sich somit etwas verschieben kann.
Alle Sendezeiten der 11. Staffel auf einen Blick:
• Folge 1: 06.10.2025 - 22.45 Uhr
• Folge 2: 07.10.2025 - 22.20 Uhr
• Folge 3: 08.10.2025 - 23.55 Uhr
• Folge 4: 09.10.2025 - 23.50 Uhr
• Folge 5: 11.10.2025 - 00.00 Uhr
• Folge 6: 12.10.2025 - 00.00 Uhr
• Folge 7: 12.10.2025 - 23.55 Uhr
• Folge 8: 13.10.2025 - 22.30 Uhr
• Folge 9: 14.10.2025 - 22.20 Uhr
• Folge 10: 16.10.2025 - 00.00 Uhr
• Folge 11: 16.10.2025 - 23.45 Uhr
• Folge 12: 18.10.2025 - 00.00 Uhr
• Folge 13: 18.10.2025 - 23.55 Uhr
• Folge 14: 19.10.2025 - 23.55 Uhr
• Folge 15: 20.10.2025 - 22.30 Uhr
Keine Zeit? Kein Problem! Alle Folgen der 11. Staffel kannst du auch kostenlos im Stream auf Joyn sehen. Wann und wo du willst.
Das Moderatoren-Duo dem die "Promi Big Brother"-Fans vertrauen: Jochen Bendel und Melissa Khalaj
Das Dream-Team der späten Stunde ist ein wichtiger Grund für den Erfolg der Show. Jochen Bendel und Melissa Khalaj moderieren die Sendung seit vielen Jahren.
Melissa Khalaj: Die Late-Night-Expertin
Melissa Khalaj ist die scharfsinnige Stimme der Show. Sie analysiert die Bewohner:innen-Dynamik präzise. Suchst du nach Auftritten von Melissa Khalaj? Auf Joyn findest du alle Folgen mit der Moderatorin.
Jochen Bendel: Der Big Brother-Kenner
Jochen Bendel bringt seine große Reality-TV-Erfahrung ein. Er kennt Big Brother bestens und sorgt für Humor und klare Kante - ein Garant für Unterhaltung. Entdecke alle Staffeln mit dem Moderator.