Promis Privat
Folge 5: Folge 5
51 Min.Ab 12
Nach einer weiteren Horrornacht im Fella-Liebeszelt bahnt sich der nächste Schock für Matthias an: Die Gemeinschaftsdusche gibt ihm den Rest. Münster meets Mallorca: Wenn Gina-Lisa Lohfink das Land nicht verlassen kann, kommt Malle eben zu ihr. "Promis Privat" zeigt private Einblicke in ihr Leben zwischen Penthouse, Party und Pilotenschein. Jenny Elvers träumt von einem eigenen Hausboot! Wird sie zusammen mit Sohn Paul fündig?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick